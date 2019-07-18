رياضة | أبو ريدة يكشف حقيقة نقل مقر الكاف من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يكشف حقيقة نقل مقر الكاف من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق عن شائعات نقل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من مصر.

وقال أبو ريدة :" الاهتمام بكرة القدم الأفريقية لن يزيدنا إلا كل عزما على تقديم الأفضل، ومصر تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي منذ زمن بعيد واتفاقية تجديد المقر كنت حريص أن تمنح مزايا أكثر للعاملين به".

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وأضاف "هناك طلبات جديدة لكاف بأن يتمتع العاملون بحصانه دبلوماسية".