رياضة | الزمالك يبدأ التحرك لخطف مدافع الإسماعيلي قبل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ التحرك لخطف مدافع الإسماعيلي قبل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رئيس نادي الزمالك في مفاوضات مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي لضم محمود متولي مدافع الدراويش.

وطلب رئيس الزمالك مفاوضاته لضم محمد عواد التعاقد أيضا مع محمود متولي في ظل استقرار النادي على بيعه بجانب باهر المحمدي حال وجود إمكانية للتخلي عن خدمات المدافع الدولي.