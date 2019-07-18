رياضة | الزمالك يبدأ التحرك لخطف مدافع الإسماعيلي قبل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ التحرك لخطف مدافع الإسماعيلي قبل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل رئيس نادي الزمالك في مفاوضات مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي لضم محمود متولي مدافع الدراويش.
وطلب رئيس الزمالك مفاوضاته لضم محمد عواد التعاقد أيضا مع محمود متولي في ظل استقرار النادي على بيعه بجانب باهر المحمدي حال وجود إمكانية للتخلي عن خدمات المدافع الدولي.
ونقل رئيس القلعة البيضاء لرئيس الدراويش ضرورة تحديد المقابل المادي للصفقة لحسمها بشكل سريع قبل النادي الأهلي.
وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات لضم متولي إلا أن إدارة الزمالك تسعى لضمه وعرض مقابل مادي أكبر على الإسماعيلي لحسم الصفقة.