رياضة | التاريخ يفتح أبوابه لـ"بامبو".. 6 أهلاوية صنعوا المجد مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يفتح أبوابه لـ"بامبو".. 6 أهلاوية صنعوا المجد مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادي الزمالك، في التعاقد مع كريم بامبو مع صانع ألعاب الإسماعيلي، لمدة 4 سنوات بدءا من الموسم المقبل، وذلك ضمن تدعيمات القلعة البيضاء للموسم الجديد.

ويعد بامبو واحدا من أبناء النادي الأهلي، وقدم مستوى مميز مع الدراويش في الموسم الأخير، وكان قريبا من العودة للمارد الأحمر قبل أن ينجح الزمالك في ضمه.

ورحل بامبو عن الأهلي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لينتقل لسموحة ومنه للإسماعيلي، قبل أن ينجح الزمالك في ضمه لينضم بامبو لقائمة طويلة من اللاعبين في الكرة المصرية الذين تنقلوا بين القطبين.

ومن واقع التاريخ فإن النجوم الذين انضموا للزمالك قادمين من الأهلي كانوا أكثر نجاحا وتألقا وكتبوا تاريخ لا ينسى للقلعة البيضاء، عكس ماحدث مع الذين انتقلوا من ميت عقبة للجزيرة وبدأت الانتقالات بين الفريقين قديما منذ عشرينيات القرن الماضي، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي وانضموا للزمالك وصنعوا تاريخا كبيرا لميت عقبة.

حسين حجازي:

واحد من أبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ الكرة المصرية، ويعد الأب الروحي للكرة المصرية حسين حجازي وهو أول لاعب محترف في تاريخ مصر، بدأ حجازي حياته كلاعب كرة في الأهلي ولعب في أول فريق بالقلعة الحمراء، ورحل لإنجلترا لظروف دراسته ولعب هنا لعدد من الأندية قبل أن يعود للأهلي مجددا ثم ينتقل للزمالك في عام 1928 و حقق حجازي عدد من البطولات مع نادي الزمالك منها كأس السلطان حسين عامي 1921و1922 وبطولة كأس مصر عامي 1922و1932.

علاء الحامولي:

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انتقل علاء الحامولي من الأهلي للزمالك موسم 1951 وساهم في فوز الزمالك بالدوري موسم 1959/1960، وبطولة كأس مصر موسم 1958/1959، ودوري القاهرة أعوام 1951و1952و1953.

جمال عبد الحميد:

انتقل جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية لصفوف الزمالك في 1983 بعدما استغنى عنه الأهلي بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، ليسطر تاريخا كبيرا كواحد من أساطير القلعة البيضاء وأبرز نجومها، وقاد الزمالك لحصد العديد من ألقاب 4 بطولات دوري وبطولة لكأس مصر وبطولة دوري الأبطال 3 مرات وسجل العديد من الأهداف المؤثرة في المباريات النهائية للقلعة البيضاء.

التوأم حسام وإبراهيم حسن:

حصد حسام وإبراهيم حسن 13 بطولة مع الزمالك بعدما رحلا عن الأهلي بعد مسيرة عطاء استمرت قرابة 17 عاما، وكان حسام حسن هداف الزمالك في بطولة الدوري وبطولة دوري الأبطال.

الجوهري:

تولى الجنرال الراحل محمود الجوهري المهمة الفنية لنادي الزمالك موسم 1993 وحصد لقب دوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقي وبطولة الدوري، ويعد الجوهري واحد من أبناء القلعة الحمراء لاعبا ومدربا.

فهل ينضم كريم بامبو لقائمة نجوم الأهلي التي ساهمت في انجازات الزمالك ؟ .