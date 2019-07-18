رياضة | فرنسا تشهد عودة محمد صلاح إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تشهد عودة محمد صلاح إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق في فرنسا نهاية شهر يوليو تمهيدًا للمشاركة في مباراة ليون الودية يوم 31 استعدادًا لانطلاق الدوري الإنجليزي.

ويغيب محمد صلاح عن معسكر ليفربول الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية لرغبة يورجن كلوب المدير الفني للفريق في إراحته بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وخرج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بالهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا.