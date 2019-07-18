رياضة | جهاد عامر تشيد بنجاح متطوعي مجموعة استاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد عامر تشيد بنجاح متطوعي مجموعة استاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات على حضور الاستعدادات لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في نسختها ال 32 بمشاركة 24 منتخباً.

وأقيمت المباراة في استاد السلام بين منتخبي تونس ونيجيريا الذي شهد منافسات المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

وأثنت جهاد عامر على دور الشباب المتطوعين في تنظيم المجموعة الرابعة باستاد السلام والتي تبدأ مهامهم باستقبال الجماهير من المحيط الخارجي للاستاد وتوجيههم وصولا لمقاعدهم بالمدرجات، واستقبال كبار الزوار وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأيضاً المشاركة في اللجنة الإعلامية للتنسيق مع الإعلاميين المصريين والأجانب، وكذا مشاركة المتطوعين في اللجنة الطبية.

وقدمت عامر الشكر والتقدير لرئيس مجموعة استاد السلام رئاسةً ومسئول التنسيق مع المتطوعين بالاستاد على النجاح اللافت خلال فعاليات البطولة الأكبر بالقارة.