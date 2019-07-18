رياضة | باريس سان جيرمان يهدد أحلام ليفربول ومحمد صلاح

كشفت الصحف الأوروبية صباح اليوم، عن تفاصيل دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات قوية مع الدولي البرازيلي "فيليب كوتينيو" نجم برشلونة الإسباني، والذي كان مرشحًا للعودة من جديد لصفوف ناديه السابق ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ""ديلي أكسبريس" البريطانية، بأن مفاوضات جادة قد تمت بين إدارة ليفربول وبين إدارة برشلونة الراغب في الاستغناء عن خدمات كوتينيو من أجل تمويل بعض الصفقات التي يريد برشلونة جلبها في هذا الصيف، ولكن دخول "باريس" في صفقة الدولي البرازيلي قد يكون بمثابة "الضربة القاضية" لأحلام الريدز ومدربهم يورجن كلوب في إستعادة كوتينيو من جديد وإعادته لقلعة الأنفيلد.

وأشارت التقارير الإنجليزية، بأن عدد من اللاعبين في ليفربول كانوا يؤيدون إعادة زميلهم فيليب كوتينيو إلى صفوف ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح والذي تربطه علاقة صداقة قوية مع الدولي البرازيلي.