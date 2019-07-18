رياضة | تصريح جديد من هاني رمزي عن أزمة أحمد المحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من هاني رمزي عن أزمة أحمد المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر تصريحاته حول أحمد المحمدي قائد الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية مبررًا كلامه عن وجود قصور في دور القائد لدى المحمدي: "في أوقات الشدة لابد من توضيح الأمور وأسباب الإخفاق.. أنا مسؤول عن الخيارات في القائمة وأتحمل ذلك ولكن لا بد من المواجهة والشفافية إذا أردنا تصحيح الأخطاء.. أحمد المحمدي لاعب كبير ويلعب في إنجلترا منذ فترة طويلة ولكنه يفتقد صفات القيادة في الملعب أو الفريق.. هل هذه جريمة أو عيب؟!".

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وأضاف رمزي: "لن أعفي نفسي من المسؤولية ولا أعلق شماعتي على اللاعبين فما قلته إن اللاعبين افتقدوا الروح والحماس داخل الملعب والكل لاحظ ذلك فهل ذلك يدخل في إطار الهجوم على قائد المنتخب أو اللاعبين هل هذا جريمة هل ذلك قفز من المركب.. الروح تعوض القصور الفني في الأداء وهذا معروف في الكرة".