رياضة | الصغير: "مش عاوز" محمد عواد في الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصغير: "مش عاوز" محمد عواد في الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي أن فريقه لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه وحجمه.

وأوضح مدرب حراس مرمى الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن الإسماعيلي يضم الثنائي محمد فوزي و محمد مجدي بجانب ثنائي الناشئين كمال السيد وأيمن رجب ولن يتأثر بغياب محمد عواد

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وأضاف سعفان الصغير: "الإسماعيلي هو من صنع اسم وشعبية محمد عواد ومادام اللاعب لا يريد الاستمرار مع الدراويش، فأنا لا أريده معي في الفريق".

يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه المقاولون العرب نظيره الأهلي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري العام.