رياضة | خبر سار لبايرن ميونيخ بشأن صفقته الكبرى

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لايمانع في رحيل لاعبه الدولي الألماني ليروي سانيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جوارديولا: " لقد قدمنا عرضا لسانيه في الموسم الماضي، وأكدت كثيرا من قبل أنني أريد أن يشعر اللاعبون بالسعادة في الفريق".

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وتابع "سنساعده ليكون الأفضل، نعرف جيدا إمكانياته، ولكن إذا كان لا يريد البقاء فعليه الرحيل، ووقتها لن أمانع في رحيل أي لاعب يرغب في ذلك.

ويعد بايرن ميونخ الألماني أبرز المهتمين بضم النجم الألماني الشاب والذي تألق مع مانشستر سيتي الموسم الماضي وساهم في تحقيق لقب الدوري.