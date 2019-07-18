رياضة | حرب بين برشلونة وسان جيرمان على "شبيه" جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين برشلونة وسان جيرمان على "شبيه" جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشعل رافائيل جيريرو ظهير أيسر فريق بوروسيا دورتموند الألماني الملقب بخليفة جوردي ألبا حربًا بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عقد جيريرو ينتهي مع دورتموند في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا، عقده مع ناديه الألماني مما يفتح الباب على مصراعيه أمام برشلونة لضم الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الوحيدة أمام برشلونة لحسم صفقة جيريرو هي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضمه بقوة.