رياضة | حسام حسن يقترب أكثر من تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يقترب أكثر من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة من تدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب وداع كأس الأمم الإفريقية 2019.

ورجحت الساعات الأخيرة لدى مسئولي وزارة الشباب والرياضة كفة حسام حسن على حساب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ليصبح ترتيب المرشحين لقيادة الفراعنة حسام حسن في المرتبة الأولى ثم البدري والمعلم.

ويسود اتجاه آخر حول إمكانية الاستعانة بمدرب أجنبي ويتصدر الترشيحات سيباسيتان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز.