رياضة | أزمة نارية جديدة قد تمنع نيمار من العودة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية جديدة قد تمنع نيمار من العودة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن صفقة نيمار وبرشلونة ستشهد العديد من الأزمات في الفترة المقبلة، بعدما تعرض النجم البرازيلي لأزمة جديدة قد تعوق انتقاله لصفوف الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن نيمار مطالب بسداد ديون قيمتها 35 مليون يورو بسبب بعض المخالفات خلال مواسمه الأربعة في نادي برشلونة ، ولذلك سوف تقوم مصلحة الضرائب الإسبانية بدورها لمصادرة الـ26 مليون يورو الذي لا يزال برشلونة مدينًا به للبرازيلي كمكافأة تجديد عقده الأخير.

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ولكن فريق برشلونة، علق قائلا أن انتقال نيمار لباريس سان جيرمان في عام 2017 كانت بمثابة كسر للاتفاق الذي تم التوصل إليه ، وبالتالي فأنه يرفض دفع الـ26 مليون يورو المتبقية .

وكان من المقرر إجراء المحاكمة في يناير الماضي ، وتم تأجيلها إلى مارس وتم تأجيلها مرة أخرى ، حيث طلبت المحكمة من باريس سان جيرمان تقديم العقد الذي وقعه مع اللاعب وإرسال نسخة بكافة المبالغ التي حصل عليها.