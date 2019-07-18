هروب أربعة لاعبين أفارقة عبر القوارب للمغرب

جدة - عمرو شويل الرباط- الخليج 365:

أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي مساء امس الأربعاء عن هروب أربعة من لاعبيه صوب المغرب. وأوضح فيتا كلوب في بيان نشره عبر حسابيه على “فيسبوك” و”تويتر” أن الرباعي هرب إلى المغرب عبر قوارب مروراً بنهر الكونغو الشهير بحثا عن فرصة احتراف.

وشدد النادي الكونغولي على أن اللاعبين الأربعة تربطهم عقود بالنادي.وأضاف النادي بأن الأمر يتعلق بالرباعي بادو بومبونجا بوتيلي، ونيلسون مونجانجا، وفرانسيس كازادلي ويانيك بانجالا.

وأوضح فيتا كلوب أنه أخبر اتحاد الكرة الكونغولي بما حدث على الفور.