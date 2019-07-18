الان تتابع «كاف» يقر مباراة واحدة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365: كشف ​الاتحاد الأفريقي​ لكرة القدم “كاف” عن إقامة مباراة نهائي ​دوري أبطال أفريقيا​ و​نهائي الكونفدرالية​ بداية من الموسم الجديد على شكل لقاء واحد دون (ذهاب واياب). وذكر رئيس “كاف” أحمد أحمد، على صفحته الرسمية الخاصة في ​مواقع التواصل الاجتماعي​، اليوم الأربعاء، كاشفاً عن إدخال تعديل على نظام الدور النهائى لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من ​الموسم المقبل​ لتصبح شبيهة بالنظام الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يقر مباراة واحدة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.