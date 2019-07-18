شكرا لقرائتكم إيجالو نيجيريا يقترب من لقب الهداف بعد هدفه على تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 10:08

حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، لكرة القدم بعد فوزه على نظيره التونسي، بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بينهما أمس (الأربعاء)، على إستاد السلام في إطار منافسات البطولة التي تستضيفها مصر.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من طريق اللاعب النيجيري أوديون إيجالو الذي رفع رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، ليعزز تصدره لقائمة الهدافين.