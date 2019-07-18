رقبة كاسونجو فى يد مهاجم الزمالك المنتظر...

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جدة - عمرو شويل يتوقف قرار مجلس إدارة الزمالك بالتمسك بمهاجم الفريق الكونغولى كاسونجو كابونجو وعدم الاستغناء عنه على التعاقد مع مهاجم أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويبحث مسئولو الفريق الأبيض عن مهاجم أفريقى سوبر لتدعيم الخط الأمامى، الذى يتواجد فيه الثنائى عمر السعيد والمغربى خالد بوطيب. وفى حال فشل مسئولى الفريق الأبيض فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سيبقى أمام الإدارة البيضاء خيار وحيد وهو الإبقاء على خدمات كاسونجو.

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