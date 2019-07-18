شكرا لقرائتكم شيلونجو ينتظم فى معسكر الدراويش استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل المهاجم النامبيبى شيلونجو لمدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة عند موعد وصوله فى ظل حصوله الفريق على راحة اليوم الخميس.

وكان الناميبى بنسون شيلونجو، قد تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيد خلال فترة الإعارة.

ونجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

ومن المقرر أن ينتظم شيلونجو فى تدريبات الإسماعيلى ببرنامج الإعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر وتنتهى الجمعة المقبل.