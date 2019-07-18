شكرا لقرائتكم الفراعنة vs الأرجنتين فى بطولة العالم للطائرة بالبحرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة منتخب الأرجنتين فى أولى مواجهات بطولة العالم المقامة فى البحرين اليوم، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من، الأرجنتين وكوريا وكوبا. ويواجه منتخب مصر غدا نظيره الكورى غدا الجمعة، قبل مواجهة كوبا يوم السبت القادم، حيث استعد منتخبنا الوطنى لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا ويقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

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