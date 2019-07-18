محمود الخطيب يحضر الجمعية العمومية للكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المنعقدة بأحد فنادق القاهرة حاليا. ويعقد الاجتماع على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، والتى تنتهى منافساتها غدًا الجمعة. ويعقد اجتماع الجمعية العمومية لـ"الكاف"، وسط مقاطعة من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء، حيث تم إخطار الاتحاد الأفريقى "الكاف" والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" دون تحديد الأسباب وراء المقاطعة. ولم يعلن الاتحاد التونسى عن السبب وراء الانسحاب من الجمعية العمومية، إلا أن تقارير صحفية تونسية تحدثت عن استياء مسئولى تونس من الكاف، حيث يتهموه بالوقوف ضد منتخبهم وأنديتهم، واتهموا الحكم الإثيوبى باملاك تسيبا بالتسبب فى حرمان نسور قرطاج من نهائي كأس أمم أفريقيا لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، بجانب سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من الترجي، وسيتطرق اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة آخر مستجدات النهائي الذى قرر الكاف إعادته بين الترجي والوداد، وقرار محكمة التحكيم الرياضية الذى سيصدر يوم 31 يوليو الجارى.

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