شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يشترط 40 مليون جنية للإستغناء عن عاشور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع غزل المحلة لضم إمام عاشور صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم لأبيض فى الموسم المقبل .

واشترط مسئولى غزل المحلة الحصول على مبلغ 40 مليون جنية نظير الاستغناء على خدمات أمام عاشور المعار الى حرس الحدود لمدة موسمين .

وأكد خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة أنه يرغب فى الاستفادة المادية من موهبة أمام عاشور بعد الاداء الرائع الذى ظهر عليه خلال مباريات فريق حرس الحدود الموسم الماضى .

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وكان مصدر مقرب من اللاعب أكد أن إمام عاشور قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، ويقترب بنسبة 90% من ارتداء قميص الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قام عاشور بتوديع زملائه فى فريق الحرس استعدادًا للرحيل، مشيرًا إلى أن نادى بيراميدز يصارع الزمالك على الصفقة.

وتابع المصدر أنه فى حالة موافقة المحلة على بيع اللاعب سواء للزمالك أو لأى ناد آخر سيكون على الفريق الذى حصل على خدمات إمام عاشور أن يدخل فى مفاوضات جديدة مع الحرس للتفاوض حول الموسم المتبقى للاعب فى عقد استعارته من المحلة.