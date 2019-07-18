سوبر كورة.. كاسونجو باقٍ فى الزمالك بهذه الحالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على بقاء مهاجم الفريق كاسونجو كابونجو المنتهية إعارته لفريق الوحدة السعودى داخل القلعة البيضاء فى حالة واحدة. ويسعى الزمالك لتدعيم الفريق بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية. ويبحث مسئولو الفريق الأبيض عن مهاجم أفريقى سوبر لتدعيم الخط الأمامى، الذى يتواجد فيه الثنائى عمر السعيد والمغربى خالد بوطيب. Advertisements ونجح الزمالك فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى قادما من الهلال السعودى، كما حصل على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى المنتهى عقده مع الدراويش فى صفقة انتقال حر. لمعرفة الحالة الوحيدة للإبقاء على كاسونجو داخل القلعة البيضاء اضغط هنا

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