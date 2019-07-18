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قصة صور.. سيلفى الجيم هواية مفضلة لنجوم الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الكرة يعشقون مشاركة جمهورهم أوقاتهم فى الجيم ، بنشر صور سيلفى أو غيرها عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

ونجد أن محمد صلاح نجم المنتخب المحترف فى صفوف من أبرز النجوم  اللذين يحرصون دائما على مشاركة جمهورهم أوقات الجيم .

كما يوجد لاعبين أخرين يلتقطون صور فى الجيم و أبرزهم كلا من ، شريف إكرامى  حارس الأهلى و محمد عبد الغنى مدافع الزمالك و أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربى و محمود جنش و محمود تريزيجيه لاعبا منتخب مصر و الزمالك و قاسم باشا التركى على التوالى .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح عشق نجوم الكرة على إلتقاط صور فى الجيم  كالتالى :

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محمد صلاح فى سيلفى الجيم
محمد صلاح فى سيلفى الجيم

 

كهربا فى سيلفى الجيم
كهربا فى سيلفى الجيم

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

شريف إكرامى فى سيلفى الجيم
شريف إكرامى فى سيلفى الجيم

 

محمد صلاح فى الجيم 1
محمد صلاح فى الجيم 

 

تريزيجيه و جنش فى الجيبم
تريزيجيه و جنش فى الجيبم
أحمد دويدار
أحمد دويدار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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