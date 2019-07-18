شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيلفى الجيم هواية مفضلة لنجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الكرة يعشقون مشاركة جمهورهم أوقاتهم فى الجيم ، بنشر صور سيلفى أو غيرها عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا. ونجد أن محمد صلاح نجم المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول من أبرز النجوم اللذين يحرصون دائما على مشاركة جمهورهم أوقات الجيم . كما يوجد لاعبين أخرين يلتقطون صور فى الجيم و أبرزهم كلا من ، شريف إكرامى حارس الأهلى و محمد عبد الغنى مدافع الزمالك و أحمد دويدار لاعب الإنتاج الحربى و محمود جنش و محمود تريزيجيه لاعبا منتخب مصر و الزمالك و قاسم باشا التركى على التوالى . و يرصد الخليج 365 لقطات توضح عشق نجوم الكرة على إلتقاط صور فى الجيم كالتالى : Advertisements

محمد صلاح فى سيلفى الجيم

كهربا فى سيلفى الجيم

محمد صلاح

شريف إكرامى فى سيلفى الجيم

محمد صلاح فى الجيم

تريزيجيه و جنش فى الجيبم

أحمد دويدار

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