شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يصل الإسماعيلية للانتظام فى معسكر الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فجر اليوم، الخميس، المهاجم النامبيبى شيلونجو لمدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة عند موعد وصوله فى ظل حصوله الفريق على راحة اليوم الخميس.

ونجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

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ووقع الناميبى بنسون شيلونجو، الذى تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمامه للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيداً خلال فترة الإعارة.

ومن المقرر أن ينتظم شيلونجو فى تدريبات الإسماعيلى ببرنامج الإعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر وتنتهى الجمعة المقبل.