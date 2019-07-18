هل يخطف الزمالك صفقة الأهلى فى الصيف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالدخول فى صفقة محمود متولى لاعب الإسماعيلى عن قلعة الدراويش وهو ما سيحسمه مسئولى النادى الأبيض خلال الساعات الجارية خاصة فى ظل التفاوض مع الدراويش حول إتمام صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلى النادى الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بالإسماعيلى لمسئولى الزمالك إن الأهلى يجرى مباحثات حول ضم محمود متولى عن طريق وكيل أعمال اللاعبين تامر النحاس إلا إنه فى حالة دخول الزمالك بالصفقة قد تنتهى لصالحه وهو ما يبحثه مسئولى النادى الأبيض بشأن إتمام الأمر من عدمه خاصة إن متولى يجيد اللعب فى مركز المساك والوسط المدافع وهما من المراكز الذى يبحث الأبيض عن تدعيمهما تأميناً لتمسك الثنائى طارق حامد ومحمود علاء بالرحيل عقب الانتهاء من المباريات الثلاثة المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز حيث سيحسم النادى موقفهما عقب الانتهاء من مواجهة الجونة التى ستقام يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

يذكر أن الأهلى قد دخل فى مفاوضات رسمية مع الإسماعيلى من أجل ضم محمود متولى ولكن لم يتم حسم الصفقة حتى الآن ليرشح أحد الوكلاء، اللاعب، لمسئولى الزمالك من أجل ضمه.