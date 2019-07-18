رئيس فيفا: تنظيم بطولة أمم أفريقيا استثنائي.. ولا أتمنى الحديث مع كاف على الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا كان استثنائيًا، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رائعة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات على هامش المكتب التنفيذي للكاف :"العيون ستتوجه لمصر غدًا لمشاهدة نهائي رائع، أبارك للجزائر والسنغال".

ومن المقرر أن تختتم فعاليات بطولة أمم أفريقيا، غدًا الجمعة، بمواجهة المنتخب الجزائري أمام منافسه السنغالي على استاد القاهرة.

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ووجه رئيس الاتحاد الدولي رسالة للاتحاد الأفريقي :"تحدثت مع اللجنة التنفيذية بالكاف من خلال أمنيتي بالحديث على تطور كرة القدم وليس التحديات والصعوبات".

وأكمل :"علينا أن نواجه أنفسنا بالحقائق وأن نكون صادقين، يجب أن نسمع للجميع ونمتلك شجاعة في مواجهة كل الأمور".

وأنهى :"وضع فيفا منذ أعوام كان أسوأ من كاف، لكن تم وضع الأمور في النطاق الصحيح، وهذا ما يتم العمل به في أفريقيا".