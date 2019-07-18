محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا كان استثنائيًا، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رائعة.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات على هامش المكتب التنفيذي للكاف :"العيون ستتوجه لمصر غدًا لمشاهدة نهائي رائع، أبارك للجزائر والسنغال".
ومن المقرر أن تختتم فعاليات بطولة أمم أفريقيا، غدًا الجمعة، بمواجهة المنتخب الجزائري أمام منافسه السنغالي على استاد القاهرة.
ووجه رئيس الاتحاد الدولي رسالة للاتحاد الأفريقي :"تحدثت مع اللجنة التنفيذية بالكاف من خلال أمنيتي بالحديث على تطور كرة القدم وليس التحديات والصعوبات".
وأكمل :"علينا أن نواجه أنفسنا بالحقائق وأن نكون صادقين، يجب أن نسمع للجميع ونمتلك شجاعة في مواجهة كل الأمور".
وأنهى :"وضع فيفا منذ أعوام كان أسوأ من كاف، لكن تم وضع الأمور في النطاق الصحيح، وهذا ما يتم العمل به في أفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فيفا: تنظيم بطولة أمم أفريقيا استثنائي.. ولا أتمنى الحديث مع كاف على الصعوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.