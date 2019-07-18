رئيس كاف: نسخة أمم أفريقيا 2019 تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا في مصر تُعد تاريخية لعدة أسباب.
وأضاف رئيس كاف في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي :"ما حدث بمثابة معجزة خلال خمسة أشهر فقط بعد اختيارها كدولة منظمة لتنظيم البطولة الأفريقية".
وتابع :"التنظيم كان على أعلى مستوى بعد أن تم اختيار مصر من قبل اللجنة التنفيذية".
ووجه رئيس كاف الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على دعم الدولة بأكملها لتنظيم تلك البطولة، بجانب التحية لهاني أبوريدة على دوره في هذا الحدث.
وأنهى: "الملاعب في مصر نالت إشادة جميع اللاعبين بسبب جودتها وتميزها".
جدير بالذكر أن نهائي أمم أفريقيا سيقام غدًا الجمعة حيث سيجمع منتخبي الجزائر بالسنغال في مباراة مقرر أن تقام على ستاد القاهرة.
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