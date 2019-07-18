رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع دي ليخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قائد فريق آياكس أمستردام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن صاحب الـ20 عامًا وقع على عقد مع نادي "السيدة العجوز" مدته خمسة أعوام.

ومن المقرر أن يحصل نادي آياكس على 67.5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو)، مقابل حصول اللاعب على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.

وكان قائد آياكس وصل إلى تورينو مساء الثلاثاء حيث خضع للكشف الطبي صباح أمس الأربعاء.

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وحاولت عدة فرق الحصول على خدمات دي ليخت في الصيف الحالي يأتي من أبرزهم مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لكن اللاعب فضّل عرض اليوفي.

دي ليخت صعد للفريق الأول بنادي آياكس عام 2017، حيث شارك رفقة النادي الهولندي في 117 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 13 هدفًا وصنع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، خاض المدافع الشاب والذي يُعد أصغر لاعب يحمل شارة القيادة في نادي آياكس رفقة المنتخب الهولندي في 15 مباراة دولية استطاع من خلالها أن يسجل هدفًا وحيدًا.

يوفنتوس استطاع الصيف الحالي أن يحسم أكثر من صفقة مميزة كان أبرزها التعاقد مع الثلاثي آدريان رابيو وأرون رامسي وجانلويجي بوفون في صفقة انتقال حر.