رياضة | عاجل.. يوفنتوس يعلن ضم دي ليخت حتى 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوفنتوس يعلن ضم دي ليخت حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادى يوفنتوس الايطالى، عن حسم صفقة الهولندي ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى رسميا ليصبح الهولندي لاعبا في صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمى لنادى يوفنتوس أن ماتياس دى ليخت سيرتدى قميص "البيانكونيري" حتى عام 2024 مقابل 75 مليون يورو بجانب رسوم أخرى تصل لـ10 ملايين يورو.

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وكان اللاعب الهولندي الشاب قد وصل إلى مدينة "تورينو" الايطالية بالأمس، ثم خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء فى عيادات النادى، قبل أن يعلن يوفنتوس اليوم تعاقده رسمياً مع اللاعب.

ولعب دى ليخت 117 مباراة فى مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا.