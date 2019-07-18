رياضة | الزمالك يزاحم الأهلي على صفقة نجم منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يزاحم الأهلي على صفقة نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادى الزمالك، في منافسة شرسة مع نظراءهم فى الأهلى، للتعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى ومنتخب الجزائر، والذي قدم مستوى رائع خلال بطولة أمم إفريقيا الجارية.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك فى إفساد الصفقة على الأهلي، ورفع سعر اللاعب لأعلى رقم ممكن لتعطيل انتقاله للقلعة الحمراء.

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وكان الأهلي قد كثف مفاوضاته خلال الساعات الماضية مع البلايلى، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى البلايلي رغبته فى اللعب للأهلى، إلا أن هناك صعوبة في انتقاله للقلعة الحمراء بسبب وجود عرض قوي من السد القطري.

ولكن البلايلي لا ينوى الرحيل عن الترجي لاي فريق عربي أخر سوى الأهلى، إلا أن القيمة المالية ستكون الفيصل لمسئولي الترجي التونسي.