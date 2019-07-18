رياضة | فوز درامي لأرسنال على بايرن ميونخ 2-1 في كأس الأبطال الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز درامي لأرسنال على بايرن ميونخ 2-1 في كأس الأبطال الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل إيدي نكيتياه هدفا قبل النهاية لصالح آرسنال، ليتغلب على بايرن ميونيخ (2-1)، في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية، في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الليلة الماضية.

وعقب شوط أول لم يشهد تسجيل أي أهداف، انتزع آرسنال التقدم في الدقيقة 49، بعد أن سجل لويس بوزنانسكي الظهير الأيسر لبايرن بالخطأ في مرماه.

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وعاد بطل ألمانيا لأجواء المباراة، واستطاع إحراز هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، إثر تمريرة عرضية من سيرجي جنابري.

وسنحت لكلا الفريقين الفرصة للسيطرة قبل النهاية، لكن تايرس جون-جولس استحوذ على الكرة، وأرسل تمريرة رائعة إلى نكيتياه ليسجل هدف الفوز، في الدقيقة 88.

وتضم كأس الأبطال الدولية 12 فريقا، يخوضون مباريات ودية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.