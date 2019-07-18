شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يسعى لإضافة كأس أمم أفريقيا إلى لقب دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى الدولي السنغالي ساديو ماني لإضافة لقب كأس أمم أفريقيا «مصر 2019» إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه نادي ليفربول الإنجليزي خلال موسم استثنائي.

يحاول ماني، 27 عاما، قيادة «أسود التيرانجا» لتحقيق الانتصار في مباراة الدور النهائي على منتخب الجزائر، الطرف الآخر للنهائي المقرر إقامته في التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة.

أحرز المهاجم السنغالي، الذي يلعب بمركز الجناح الأيسر، 3 أهداف في مشوار منتخب بلاده حتى الآن بالبطولة حيث سجل ثنائية أمام كينيا بمنافسات المجموعة الثالثة ثم أضاف ثالث أهدافه أمام أوغندا في دور الـ16.

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وخاض الدولي السنغالي مع ليفربول الموسم الماضي 13 مباراة سجل خلالها 4 أهداف و36 لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز أحرز خلالها 22 هدفا ليحصل على جائزة هداف البريميرليج بالاشتراك مع زميله الدولي المصري محمد صلاح والمهاجم الجابوني لنادي آرسنال، بيير- إميريك أوباميانج.

ويعد ماني من كبار المهاجمين في أوروبا حيث بدأ مسيرته الكروية في 2011 مع «ميتز» الفرنسي ثم انتقل إلى ريد بول سالزبورج النمساوي في 2012 قبل الانضمام إلى ساوثهامبتون في 2014 ومن ثم إلى ليفربول في 2016.

كانت محطة ساوثهامبتون في غاية الأهمية للنجم السنغالي حيث سجل معهم 21 هدفا في 67 مباراة إضافة إلى الأهداف الـ 45 التي أحرزها بالتأكيد في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للعب في «أنفيلد» وذلك في 92 مباراة خاضها مع الريدز.

وسيوفر النهائي الأفريقي لماني إمكانية تصدر ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو، إذا أضاف هدفين إلى غلته التهديفية خلال مشوار السنغال بالبطولة، كما سيكون بالطبع الفائز بجائزة أفضل لاعب بالبطولة إذا توج مع زملائه باللقب.