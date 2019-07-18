شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الاهلي والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز بديلا لحكام اوروبا لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، ويدير الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز مباراة منتخب الجزائر والسنغال المقرر لها غدا الجمعه في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الفترة من ٢١ يونيو وتنتهي غدا الجمعه.

أرسل اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابات رسمية إلى 8 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة الأهلى والزمالك حيث أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة دول إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمجر، لتعيين طاقم حكام دولى من الصفوة لإدارة مباراة القمة نظرا لأنها قد تكون مباراة حاسمة لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018 - 2019.

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