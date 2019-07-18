شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى عن ودية المقاولون: تجربة مفيدة وهذا هدفنا من الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس أمام المقاولون، وانتهت بخسارة الدراويش بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالمفيدة.

وأشار السلحدار، فى تصريحات صحفية، "لدينا أهداف عدة من الوديات أهمها الاحتكاك القوى مع فرق بمستويات متقاربة، وهو ما يعد احتكاكا جيدا للاعبين".

وواصل "نتطلع من الوديات أيضا لتجريب اللاعبين فى أكثر من مركز لتوسيع دائرة الاختيارات بالنسبة للجهاز الفنى".

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واتبع مدرب الإسماعيلى "لا ننظر للنتائج فى الوديات بقدر الاهتمام باداء ومستوى كل لاعب مع الفريق".

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.