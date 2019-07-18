رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقرر الإطاحة بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقرر الإطاحة بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتى المدير الفني للنادي الأهلي، على الإطاحة بالنيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لرغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأعطى "لاسارتى" الضوء الأخضر لإدارة الفريق لرحيل اللاعب سواءا على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ، مؤكداً لهم أنه لا يمانع فى الاستغناء عن "أجايى" خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب أهمها وجود عدد كبير من اللاعبين فى نفس مركزه فى الوقت الحالى، خاصة بعد تمديد إعارة رمضان صبحى.

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وجاء قرار لاسارتي نظرا لرغبته في التعاقد مع مهاجم قوى لتدعيم الخط الأمامى، خاصة فى ظل عدم قناعته بعمرو جمال، الذى بات رحيله عن الفريق .

وبدأت لجنة التعاقدات والتسويق بالنادى فى البحث عن عرض للاعب لرحيله خلال الفترة المقبلة، للاستفادة منه مادياً.