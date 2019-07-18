رياضة | تغيير مفاجئ لحكم مباراة نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير مفاجئ لحكم مباراة نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بإعلان عن تغيير حكم مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي سقام مساء يوم الجمعة على ستاد القاهرة بين الجزائر والسنغال

وقد أعلن الكاف عبر بيان رسمي أسندت مباراة النهائي الجزائر والسنغال الى الحكم أليوم نيانت الكاميروني ويعاونه مواطنيه افاريست منكواندي وإلفيس نويبي بجانب الجابوني إريك كاستان حكماً رابعاً ، وتم تعيين الفرنسي ميلو بينوا حكماً لتقنية الفيديو ويساعده الجامبي بكاري جاساما.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي اعلن من قبل عن تعيين الحكم فيكتور جوميز الجنوب أفريقي لإدارة المباراة ولكن قامت بتغير الحكم بدون سبب معلن.

يذكر ان ادار أليوم نيانت لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية أيضاً بين منتخبي مصر وزيمبابوي وفاز المنتخب الوطني بهدف مقابل لاشئ.