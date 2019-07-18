رياضة | حرس الحدود يتعاقد مع لاعبان من الاتحاد الليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس الحدود يتعاقد مع لاعبان من الاتحاد الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق حرس الحدود في التعاقد مع ثنائي الاتحاد الليبي أحمد التربي وسالم المسلاتي الشهير بـ"روما"، لمدة موسمين لكل منهما. ويعد نجما الاتحاد من أهم ركائز المنتخب الليبي خلال الأعوام الماضية ويقدمان مستوى رائع مع الفريق. وسبق لفريق حرس الحدود وأن تعاقد مع المهاجم الليبي حمد الهرام الشهير لاعب النصر الليبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق ضمن استعدادات الموسم القادم.

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