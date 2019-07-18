الان تتابع السبت المقبل: صدور جدول دوري المحترفين السعودي لكرة القدم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، عن عقد اجتماع مع ممثلي أندية البطولة السبت المقبل، وذلك للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد.
وذكرت اللجنة في بيان لها عبر الحساب الرسمي على تويتر، أن الاجتماع سيرأسه أحمد بن راشد الراشد رئيس لجنة المسابقات حيث سيعرض على ممثلي الأندية معايير جدول البطولة، وكذلك الكشف عن مواعيد المباريات.
وينطلق الدوري السعودي للمحترفين في 22 أغسطس (آب) المقبل.
وكان النصر فاز بلقب الموسم الماضي من المسابقة، بعد أن أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.
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