«إنستغرام» يكشف خطة كوتينيو مع برشلونة

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

في إشارة جديدة على اقتراب رحيله عن برشلونة، ربما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حذف البرازيلي فيليب كوتينيو أي ذكر لبطل الدوري الإسباني من بيانات التعريف الشخصي لحسابه على موقع “إنستغرام”.

وغيّر كوتينيو صورته الشخصية إلى واحدة يرتدي فيها قميص منتخب بلاده، كما أزال اسم برشلونة من الـ”بيو”.

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وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير تؤكد أن رحيل كوتينيو (27 عاما) عن “كامب نو” بات وشيكا، حيث سيعود بنسبة كبيرة إلى فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

وكان مدير أعمال صانع الألعاب كيا جورابشيان لمح في وقت سابق إلى نهاية سريعة لمسيرة موكله مع برشلونة، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب أن يلعب باسم أحد منافسي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جورابشيان: “أعتقد أن ليفربول يسري في قلبه. كان مشجعا كبيرا له خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي. تمنى لهم الفوز باللقب ويتمتع بألفة كبيرة تجاهه”.

ومنذ انتقاله إلى الفريق الكتالوني في يناير 2018 مقابل نحو 140 مليون يورو، عانى كوتينيو كثيرا مع برشلونة ولم يتمكن من فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، كما أن هدفه الرئيسي من الانتقال (الفوز بدوري أبطال أوروبا) لم يتحقق.