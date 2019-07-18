شكرا لقرائتكم جلسة بين المقاولون وسموحة لحل أزمة محمد طلعت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح لعقد جلسة ودية مع نظرائهم بنادى سموحه للوصول لصيغة تفاهم ترضى الطرفين من أجل حل ازمة محمد طلعت مهاجم المقاولون وديا .
كان محمد فرج عامر، رئيس سموحة قد أكد أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت، وسيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة ، بعدما اتفق النادى السكندرى مع طلعت على الإنتقال خلال الموسم المقبل ، ثم فوجئوا بتمديد عقده مع المقاولون العرب .
ويحاول إدارة المقاولون العرب ترضية مسئولى سموحه من أجل التنازل عن تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب خوفا من إيقافه فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته بعد رحيل أحمد على لبيراميدز .
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