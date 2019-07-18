شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلى تسعى لتغير سياسة النادي التعاقدية لضم "قفشة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى تغيير سياسة النادي التعاقدية بشكل استثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكى يتم الموافقة على الدخول فى مفاوضات لضم محمد مجدى قفشة صانع العاب بيراميدز.

واتخذت لجنة التخطيط قراراً فى وقت سابق باقتصار التعاقدات على الأماكن التي تحتاج لدعم ،وعدم ضم لاعبين فى المراكز التي تعاني من تخمة، ومن هذه المراكز صانع الألعاب الذي يلعب فيه قفشة.

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ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فأنه على الرغم من الحصول على توقيع قفشة فى وقت سابق، إلا أن إدارة النادي ترغب فى تأجيل التعاقد مع اللاعب لوجود أكثر من نجم فى نفس مركزه أبرزهم صالح جمعة وناصر ماهر وعمار حمدي ووليد سليمان، إلا أن هناك أسباب قد تعدل من تفكير لجنة التخطيط، لتمنح استثناء وتوافق على ضم قفشة نظراً لتمسك اللاعب الشديد باللعب للأهلى، وخوفاً من انتقال اللاعب للزمالك، واستغلال رغبة بيراميدز فى بيع أكثر من لاعب من أبرز نجومه خلال الموسم الجاري وهو الأمر الذي قد يتغير فى المستقبل.