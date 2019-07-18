شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه الصين اليوم فى دورة "نيوم" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المنتخب الوطني للكرة الشاطئية ، اليوم الخميس مشواره في بطولة كأس مدينة نيوم التي تقام بالسعودية، في الفترة من ١٧ الي ٢٠ يوليو الحالي، بمواجهة منتخب الصين.
ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والصين، بينما تضم المجموعة الأولى عمان والإمارات وإنجلترا.
وتحدد موعد المباريات على النحو التالي :
الأربعاء ١٧ يوليو : الإمارات أمام إنجلترا، والسعودية أمام الصين
الخميس ١٨ يوليو : مصر أمام الصين، وعمان أمام الإمارات
الجمعة ١٩ يوليو : عمان أمام إنجلترا، والسعودية أمام مصر.
وتقام يوم السبت ٢٠ يوليو المباراة النهائية ومباراتي تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.
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