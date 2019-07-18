شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم وعبد العزيز يمثلان الجبلاية فى اجتماعات الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، اتحاد الكرة المصرى فى إنتخابات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" التكميلية والتى ستقام على هامش الجمعية العمومية اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة. ويحضر ثروت سويلم، ونائبه الدكتور علاء عبد العزيز الجمعية العمومية للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وحفل قرعة تصفيات أمم افريقيا 2021 اللتين ستقاما اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، بعد استقالة مجلس الجبلاية السابق وإقالة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافير أجيرى. وتستضيف دولة الكاميرون بطولة أمم أفريقيا 2021 المقبلة بمشاركة 24 منتخب ، بعد أن استضافت مصر بطولة 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة والتى تختتم فاعلياتها الجمعه.

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