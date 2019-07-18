الإسماعيلى يوافق على رحيل النيجيرى تارو للقناة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على رحيل النيجيرى تارو مهاجم الدراويش لصفوف نادى القناة على طريقة البيع النهائى وكان الاسماعيلى قد أعار المهاجم النيجيرى لصفوف القناة الموسم الماضى ليطلب الأخير ضمه بشكل نهائى بعد نهاية الاعارة Advertisements وكان الاسماعيلى قد تعاقد مع تارو فى الصيف الماضى لمدة 3 مواسم الذى سبق له الانضمام لمنتخب الشباب النيجيرى . ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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