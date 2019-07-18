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لاسارتي يطالب معاونيه بتقرير عن المقاولون قبل موقعة 24 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، فريق المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهته يوم 24 يوليو الجاري ،وهى المباراة قبل الأخيرة للفريق الأحمر قبل انتهاء مشواره فى بطولة الدورى العام.

وطالب لاسارتي جهازه المعاون بإعداد تقرير عن ذئاب الجبل يتضمن أبرز مميزات وعيوب الفريق قبل مواجهته المرتقبة، وكلف لاسارتي مواطنه اليخاندرو مُخطط الأحمال بوضع برنامج استعدادى لمواجهة الذئاب المرتقبة، والتي يحتاج الأهلى للفوز بها لاستمرار منافسته على درع الدوري، قبل مواجهة الزمالك يوم 28 من نفس الشهر، فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.

 

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