ملف الأربعاء.. الاتحاد يضم لاعبي الزمالك.. وموعد عودة صلاح لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسميًا.. الاتحاد يضم لاعب الزمالك بصورة نهائية
رسميًا.. الاتحاد السكندري يُعلن استعارة لاعب الزمالك
ليفربول يعلن موعد انضمام صلاح للتدريبات.. وموقف مانى
لاعب الزمالك يتلقى عرضا شفهيا من الرجاء المغربي
صفقة جديدة.. مصدر: الزمالك يخطف نجم الأهلي السابق
إنفانتينو يصل القاهرة لحضور اجتماعات الكاف
بهدف من خطأ دفاعي.. نيجيريا تخطف المركز الثالث بأمم أفريقا على حساب تونس
يتخطى 187 مليون جنيه.. عرض إيطالي جديد لتريزيجيه
بالصور.. دموع وموعد مع التاريخ.. الخليج 365 يرصد طريق الجزائر للنهائي
خطاط بيد واحدة.. خالد يرسم أسماء مشجعي أمم إفريقيا: مرة بلاش والتانية بفلوس
دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام فعاليات كأس الأمم الأفريقية
"لمواجهة التلاعب وغياب الجماهير" .. أفريقيا تختار المواجهة النهائية الفاصلة
فرانس فوتبول: هل مصر (2006-2010) الأفضل في القرن الـ21؟
كاف يتخذ قرارًا بشأن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
تقرير.. انتقال البلايلي للأهلي = تهديد لـ3 لاعبين
"جوزيه" يتفوق على "شحاتة" في اختيارات زوار الخليج 365 لخليفة أجيري.. و"البدري" الأكثر رفضًا
تقرير.. كنوز بيراميدز.. صراع مرتقب بين الأهلي والزمالك.. و7 راحلين في الانتظار
طبيب الأهلي يحدد موقف الخماسي المصاب.. الخميس
ميركاتو الزمالك.. قنبلة منتظرة.. ثنائي مغربي.. والجبهة اليمنى في خطر
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