مرتضى منصور مهاجمًا نادر شوقي: أهلاويته طاغية عليه

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نادر شوقي وكيل اللاعبين، قبل مواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
قال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم : "البعض يصور لنا بأن فريق الجونة هو ريال مدريد مصر،الجونة كان يهبط لولا بعض النقاط الذي حصدها في آواخر الدوري".
أضاف: "نادر شوقي أهلاويته طاغية عليه، من أين حصدت اموالك التي اشتريت بها الجونة، نريد أن ننقل المباراة تجنباللإرهاق خاصة أن ملعب الجونة ليس مجهزا مثل باقي الملاعب الخاصة بمنافسات كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر".
اختتم:" يجب على اتحاد الكرة ان يسمح للزمالك بأن يقيد حارس بسبب إصابة عماد السيد وجنش، في العالم كله اللوائح تسمح بإضافة حارس مرمى في القائمة في تلك الحالات الطارئة"
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