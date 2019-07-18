رياضة | مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة مانشستر يونايتد تتعنت في مطالبها المادية من أجل الاستغناء عن نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا مما يصعب على ريال مدريد الاستمرار في المفاوضات للتعاقد معه.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مانشستر يونايتد متمسك بالحصول على 200 مليون يورو لبيع بوجبا مما زاد من صعوبة المفاوضات تحديدًا مع اقتراب 8 أغسطس وهو آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رحيل بوجبا عن المان يونايتد بات أمرًا صعباً مؤكدة أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أصبح يعرف ذلك في ظل رفض إدارة مانشستر التفاوض بالإضافة إلى القيمة المرتفعة التي وضعتها للاستغناء عن بوجبا.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن القيمة السوقية لبوجبا تبلغ حاليًا 100 مليون يورو وعقده مستمر مع اليونايتد الذي انضم له في 2016 من يوفنتوس حتى صيف 2021.