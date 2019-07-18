رياضة | كلوب يعلن عن موعد إنضمام صلاح لاستعدادات ليفربول للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن عن موعد إنضمام صلاح لاستعدادات ليفربول للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن موعد انضمام نجم الريدز محمد صلاح لاستعدادات فريقه للموسم الجديد.

وصرح كلوب لموقع ليفربول: "محمد صلاح واللاعبين البرازيليين سيتضمون إلينا في مدينة إيفيان يوم 31 يوليو الجاري".

وأكمل: "علينا أن ننتظر ونرى ولكن الأمر الجيد أنك حين تحصل على راحة قصيرة فلا تخسر الكثير".

وأشار عن عودة ساديو ماني: "في حالة ساديو ماني فيجب أن ننتظر ونرى ذلك بعد نهائي أمم إفريقيا، وكيف يشعر وأمور مثل ذلك".

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وأوضح: "ذلك يعني أنه سيكون هناك قرابة أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، و12 يوما قبل مواجهة نوريتش في افتتاح الدولي الإنجليزي و15 أو 16 يوما قبل مواجهة تشيلسي كأس السوبر الأوروبي".

وأضاف: "هم يحتاجون 3 أسابيع للراحة لذلك سمحنا لهم بالحصول عليها، لكن يتدربون في الوقت الحالي".

وأردف: "يكون الأمر صعبا بالنسبة له فلقد انتهى موسمه قبل مباراتنا مع مانشستر سيتي بـ16 يوما فقط، فسيكون علينا اتخاذ القرار، لكننا لم نتخذه بعد".

وأنهى: "كنت أفضل عودتهم للتدريبات بعد أسبوع راحة، لكن ذلك لن يكون منطقيا فسيحصلوا على 3 أسابيع ثم ينضموا للفترة الإعدادية للفريق".