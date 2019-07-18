شكرا لقرائتكم قرعة تصفيات مونديال 2022 وآسيا 2023 تضع "الأخضر" في مواجهة اوزبكستان وفلطسين واليمن وسنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 15:09

أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، التي سحبت اليوم ( الأربعاء) في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب كلاً من منتخبات أوزبكستان وفلسطين و اليمن وسنغافورة.



ويشارك في هذه المرحلة 40 منتخبًا سيتم توزيعها على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتجرى منافسات هذا الدور خلال الفترة 5 سبتمبر المقبل حتى 9 يونيو للعام 2020، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.