شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يوافق على رحيل النيجيرى تارو لصفوف نادى القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على رحيل النيجيرى تارو مهاجم الدراويش لصفوف نادى القناة على طريقة البيع النهائى. وكان الاسماعيلى قد أعار المهاجم النيجيرى لصفوف القناة الموسم الماضى ليطلب الأخير ضمه بشكل نهائى بعد نهاية الاعارة وكان الاسماعيلى قد تعاقد مع تارو فى الصيف الماضى لمدة 3 مواسم الذى سبق له الانضمام لمنتخب الشباب النيجيرى . Advertisements ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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